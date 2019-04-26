На шахте в "ЛНР" прогремел взрыв, есть жертвы

Взрывы на шахте продолжаются — выделяется газ метан / УНИАН

На оккупированной территории Луганской области на шахте Схидкарбон в населенном пункте Юрьевка произошел взрыв, в результате есть погибшие и пострадавшие.

По предварительным данным, взорвался метан, в результате чего погибли по меньшей мере 4 человека, рассказал Громадскому глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Он уточнил, что трагедия случилась около 11 утра 25 апреля. По предварительным данным, извлечены тела 4-х погибших. При этом взрывы на шахте продолжаются — выделяется газ метан.

В то же время по данным пресс-службы МЧС РФ, российские горноспасатели отправились на оккупированную территорию Украины для ликвидации последствий аварии на шахте Схидкарбон.

Сообщается, что во время аварии в забое находились 17 горняков. Авария произошла на глубине около 300 метров.

При этом спасатели подняли на поверхность тело третьего погибшего, судьба 14 человек остается под вопросом.

Ранее на шахте в Торецке произошла трагедия: в результате погиб горняк.