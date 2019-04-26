На шахте в "ЛНР" прогремел взрыв, есть жертвы

26 апреля 2019, 09:47

Судьба 14 горняков остается неизвестной.

Шахтеры, горняки
Взрывы на шахте продолжаются — выделяется газ метан / УНИАН

На оккупированной территории Луганской области на шахте Схидкарбон в населенном пункте Юрьевка произошел взрыв, в результате есть погибшие и пострадавшие.

По предварительным данным, взорвался метан, в результате чего погибли по меньшей мере 4 человека, рассказал Громадскому глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Он уточнил, что трагедия случилась около 11 утра 25 апреля. По предварительным данным, извлечены тела 4-х погибших. При этом взрывы на шахте продолжаются — выделяется газ метан.

В то же время по данным пресс-службы МЧС РФ, российские горноспасатели отправились на оккупированную территорию Украины для ликвидации последствий аварии на шахте Схидкарбон.

Сообщается, что во время аварии в забое находились 17 горняков. Авария произошла на глубине около 300 метров.

При этом спасатели подняли на поверхность тело третьего погибшего, судьба 14 человек остается под вопросом.

Ранее на шахте в Торецке произошла трагедия: в результате погиб горняк.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
погибшие взрыв шахта Луганская область
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:56
Страны Европы вслед за Украиной приостановили транзит нефти из России: названа причина
09:47
На шахте в "ЛНР" прогремел взрыв, есть жертвы
09:18
Путин зря превращает Зеленского в агрессивного ястреба мнение
09:15
Зеленский улетел в Турцию, опубликовано фото
09:07
С принятием языкового закона начнется ренессанс украинской культуры - эксперт
08:51
"Об этом говорят давно": Трамп заинтересовался связями Украины со штабом Клинтон Видео
08:32
Раздача паспортов РФ на Донбассе: Украина и Россия повздорили на Совбезе ООН Видео
08:29
Закон о языке: как шулеры во власти снова прикрыли нищету украинцев мнение
08:09
Пасхальные яйца традиционные и мраморные: как красить яйца шелухой, зеленкой и куркумой Видео
07:51
Врач сказала, кому нужно есть 5 раз в день Видео
07:38
"Украинцы ждали этого 150 лет": эксперт объяснил важность закона о языках
07:20
Пасхальные яйца: декупаж яиц своими руками, пошаговые рекомендации с фото
07:15
Виктор Небоженко: Зеленский для России будет очень неудобным президентом Украины
06:58
Как убить украинскую "оборонку", или Зачем Путин, если есть Минфин? мнение
06:33
Астролог рассказал, когда главного путинского пропагандиста Киселева уберут с РосТВ
06:04
Страстная пятница: как поздравить и с чем Фото Видео
05:53
Катастрофа может повториться: астролог назвал причину аварии на ЧАЭС
05:37
"Чудовищная коррупция": эксперт объяснил, почему военные "прокатили" Порошенко на выборах Видео
05:10
"Посмотрите на эти сисечки!": "Роксолана" Мерьем Узерли удивила сеть смелым фото
04:17
Секс-тренер рассказала, как тремя способами наверняка довести до идеала интимную жизнь
03:50
"Краш-тест для президента": эксперт объяснил игру Порошенко по обрезанию полномочий Зеленского Видео
03:01
"Вот это ноги": солистка ВИА Гры покорила сеть сексуальными фото
02:08
Похотливое средневековье: Любовники попали в ловушку во время секса в старинном замке
01:14
День матери 2019 на носу: как поздравлять Видео
00:25
Грандиозный развод: астролог составил прогноз для Мелании Трамп
25 апреля, четверг
23:38
СМИ рассказали, как в команде Зеленского хотят "перелопатить" Кабмин
23:22
Глава МИД Венгрии подверг критике украинский "языковой закон" и понадеялся на Зеленского
22:52
СМИ сообщили о госпитализации последнего советского лидера Михаила Горбачева
22:27
Стало известно, сколько заработали за фильмы главные звезды марвеловских Мстителей
22:20
Нафтогаз нацелился на транзит 60 млрд кубометров российского газа в год Видео
21:58
"Гори в аду": у дома Луценко с петардами и дымовыми шашками провели акцию, посвященную Гандзюк Видео
21:40
Ногой в лицо: в Одессе депутат избил журналиста Видео
21:37
Политолог спрогнозировал, что будет делать Зеленский в первые месяцы президентства
21:10
Языковый закон в Украине: в чем суть закона про мову и как будут наказывать за неуважение к государственному языку
20:54
Команда Зеленского разработала законопроект об ответственности за незаконное обогащение Видео
20:31
Украину ждет резкое похолодание: синоптик предупредила о надвигающихся дождях с грозами Видео
20:22
"Хочу одного мужика": Бузова рассказала Собчак, как у нее обстоят дела с сексом Видео
19:57
"Делаем все возможное": в Центризбиркоме ответили на обвинения Зеленского Видео
19:34
"Защитите нашу свободу от России": Епифаний опубликовал обращение к Зеленскому
19:31
"Конец эпохи Порошенко": глава МИД Венгрии критикует закон о языке и надеется на Зеленского Видео
19:02
Новинский и Оппоблок объяснили, почему заблокировали подписание языкового закона
18:55
В РФ "обломали" жителей "ЛДНР": получат российские пенсии только при переезде в Россию Видео
18:48
Зеленский обвинил ЦИК в умышленном затягивании озвучивания результатов выборов: опубликовано видео Видео
18:15
Лучший фильм кинофестиваля "Молодість" получит $ 10 000 от "Лото-Забава" новости компании
18:05
"Де-факто жители России": Захарова раскрыла подоплеку раздачи паспортов жителям оккупированного Донбасса
17:55
"Повод для агрессии": Рада ответила на скандальный указ Путина о раздаче паспортов на Донбассе Видео
17:31
Заместитель Луценко прокомментировал свою отставку из-за "дела Курченко
17:27
"Запреты и ограничения": в РФ закон о языке в Украине назвали "принудительной украинизацией" Видео
17:19
"Глубоко лизнули": любимая группа Путина выпустила песню про Крымский мост Видео
16:59
Отмена томоса: Верховный суд вынес вердикт по резонансному решению Рады Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться