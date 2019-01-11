Взрыв метана на Днепропетровщине: стало известно, сколько горняков спасли из шахты

На Днепропетровщине пострадали 5 шахтеров / Униан

Из шахты имени Героев космоса энергохолдинга ДТЭК, где 10 января взоварлся метан, подняли на поверхность 182 работников.

Как сообщает ГСЧС Украины, погибших нет.

Сейчас работа шахты приостановлена. Ведутся аварийно-спасательные работы, к которым привлечены 10 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Напомним, в результате аварии пятеро шахтеров получили ожоги второй-третей степени и госпитализированы в Павлоградскую больницу.

Ранее на шахте в Торецке произошла трагедия. В Донецкой области погиб горняк.