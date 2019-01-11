Взрыв метана на Днепропетровщине: стало известно, сколько горняков спасли из шахты

Погибших нет.
Из шахты имени Героев космоса энергохолдинга ДТЭК, где 10 января взоварлся метан, подняли на поверхность 182 работников.
Как сообщает ГСЧС Украины, погибших нет.
Сейчас работа шахты приостановлена. Ведутся аварийно-спасательные работы, к которым привлечены 10 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.
Напомним, в результате аварии пятеро шахтеров получили ожоги второй-третей степени и госпитализированы в Павлоградскую больницу.
Ранее на шахте в Торецке произошла трагедия. В Донецкой области погиб горняк.