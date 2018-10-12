На шахте в Торецке произошла трагедия

В Торецке на шахте произошел обвал, есть жертва / УНИАН

В четверг, 11 октября, вечером в городе Торецк Донецкой области на шахте "Покровская" произошел обвал угля, погиб один горняк, а еще один — пострадал.

Обвал породы на шахте случился около 20:33, погиб мужчина, 1978 года рождения, его тело 12 числа подняли на поверхность, говорится на сайте Главного управления ГСЧС в регионе.

По данным ведомства, пострадал шахтер, 1992 года рождения. Пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом "перелом седалищной кости справа, ушиб мягких тканей в области поясницы". Напомним, 4 сентября рано утром в селе Малая Белозерка Васильевского района Запорожская область на шахте "Эксплуатационная" произошел обвал, под завалом оказался 33-летний проходчик, он погиб.