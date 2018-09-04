На Запорожье в шахте случилось смертельное ЧП

На Запорожье в шахте был обвал, погиб проходчик / УНИАН

Во вторник, 4 сентября, рано утром в селе Малая Белозерка Васильевского района Запорожская область в шахте "Эксплуатационная" произошел обвал, под завалом оказался 33-летний проходчик, он погиб.

Чрезвычайное происшествие случилось в 04:25 на глубине 940 метров, почти через час тело погибшего достали из-под завала, говорится на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"... произошел обвал породы, в результате чего под завалом оказался проходчик 11 участка... Всего на момент обрушения в шахте находились 424 горняка. Угрозы их жизни нет", — отмечается в сообщении.

Напомним, 12 мая в Кривом Роге Днепропетровской области на шахте "Гвардейская" произошла авария, в результате которой погиб 38-летний шахтер, его тело находилось на глубине 325 метров.