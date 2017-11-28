Обвал шахты в оккупированной Макеевке. Двое горняков не выбрались

На шахте "Ясиновская-Глубокая" в оккупированной боевиками Макеевке Донецкой области произошел обвал породы.

Из-за обвала породы кровли двое горняков остались заблокированы под землей, сообщает "МЧС ДНР".

"В результате происшествия застигнуто 2 горнорабочих очистного забоя, 1986 и 1977 годов рождения, судьба которых не известна", - говорится в сообщении.

Сепаратистские новостные ресурсы утверждают, что на момент обвала в забое находились 18 горнорабочих. 16 человек выбрались самостоятельно. Они получили небольшие повреждения, однако состояние горняков не вызывает опасений. Всего в шахте на момент обвала работало 69 человек.

Предполагаемая зона обрушения в шахте составляет более 80 метров. На месте происшествия работают специалисты. Ведутся поиски оставшихся под землей горняков и выемка обрушенной горной породы.

Ранее из-за взрыва газо-воздушной смеси на шахте в оккупированном Шахтерске погибли три горняка.