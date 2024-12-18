Киркоров сообщил, что не исключает наличие у него неизвестных братьев и сестер.

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Филипп Киркоров - якобы единственный сын Бедроса Киркорова / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, instagram.com/bedroskirkorov

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Что заявил Киркоров

Откуда могут быть внебрачные дети

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину и ездил развлекать оккупантов на незаконно оккупированный Донбасс, сообщил, что у его престарелого отца Бедроса есть незаконнорожденные дети.

Об этом певец рассказал 5-tv.ru на премьере фильма "Братья", в котором исполнил одну из главных ролей.

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"Зная моего папу-гулену, не удивлюсь (братьям и сестрам). Может быть где-то ходит она или он", — заявил певец.

К слову, Бедрос Киркоров с сыном на эту тему никогда не разговаривал. А Филипп сам не спрашивал, ведь уверен, что отец не признается.

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Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Бедрос Киркоров? Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.

Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.

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