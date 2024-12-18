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"Уничтожила и опустошила кошелек": что Седокова сделала с бывшим мужем

Алена Кюпели
18 декабря 2024, 09:32
2146
Седокова разбила не только сердце Янису Тимме, а лишила его всего.
Янис Тимма, Анна Седокова
Янис Тимма и Анна Седокова прожили 5 лет/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Седокова, скрин видео

Вы узнаете:

  • Что сказал бывший сотрудник Яниса Тиммы
  • Что с ним сделала Седокова

Директор детско-юношеской баскетбольной школы Riga Гунтис Шенхофс вспомнил Яниса Тимму, который покончил с собой из-за предательницы Седоковой, недобрым словом. Тренер заявил, что баскетболист потерял все, что мог.

Как пишет пропагандистское издание Стархит, за последние два года бывший подопечный потерял работу и остался без гроша в кармане.

видео дня

"Янис был простым деревенским парнем, из бедной семьи. Был никем. Карьеру начал хорошо, постепенно становился звездой. Затем оказался в "Химках" с большим контрактом. И вдруг этот деревенский парень из Краславы начинает привлекать внимание Анны Седоковой", - рассказал он о роковой встрече.

По словам бывшего тренера, после того, как Седокова лишила его всего, он никому не был нужен, его карьера закончилась. "К тому же кошелек опустошен. Он уничтожен как человек. Пропал! Отношения с отцом испорчены", — поделился мыслями Шенхофс.

Те, кто играл с Янисом также вспоминают его доброе сердце.

Анна Седокова и Янис Тимма - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительнымивопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.

А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.

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Кто такая Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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