Под Днепром на шахте пять человек пострадали из-за вспышки метана

Под землей вспыхнул метан, пострадали рабочие / Фото: Вестник шахтера

В Павлограде Днепропетровской области на шахте имени Героев космоса энергохолдинга ДТЭК 10 января в 21:15 произошла вспышка метана.

Как сообщает Павлоград.dp.ua со ссылкой на пресс-службу компании, в результате аварии пятеро шахтеров получили ожоги второй-третей степени и госпитализированы в Павлоградскую больницу.

Всех сотрудников шахты экстренно эвакуировали с места аварии, где начали работу специалисты военизированного горноспасательного отряда.

"На шахте введен план ликвидации аварии. Причины происшествия устанавливаются. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь", - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, волонтеры из фонда "Вернись живым" выложили в Сеть видеоролик, на котором демонстрируют остатки нещадно "попиленного" на металлолом северного ствола шахты имени Абакумова.