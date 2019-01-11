Под Днепром на шахте пять человек пострадали из-за вспышки метана

11 января 2019, 01:18

Всех сотрудников предприятия эвакуировали с места аварии.

Под землей вспыхнул метан, пострадали рабочие / Фото: Вестник шахтера

В Павлограде Днепропетровской области на шахте имени Героев космоса энергохолдинга ДТЭК 10 января в 21:15 произошла вспышка метана.

Как сообщает Павлоград.dp.ua со ссылкой на пресс-службу компании, в результате аварии пятеро шахтеров получили ожоги второй-третей степени и госпитализированы в Павлоградскую больницу.

Всех сотрудников шахты экстренно эвакуировали с места аварии, где начали работу специалисты военизированного горноспасательного отряда.

"На шахте введен план ликвидации аварии. Причины происшествия устанавливаются. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь", - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, волонтеры из фонда "Вернись живым" выложили в Сеть видеоролик, на котором демонстрируют остатки нещадно "попиленного" на металлолом северного ствола шахты имени Абакумова.

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