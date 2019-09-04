На территории шахты "ДНР" прогремел взрыв: есть погибшие - СМИ

На территории шахты в Донецке произошел взрыв / УНИАН

В оккупированном Донецке в Кировском районе 4 сентября на территории шахты Скочинского произошел взрыв.

Информация о пострадавших уточняется, но в сети сообщают об одном погибшем и еще одном пострадавшем, сообщили РИА Новости со ссылкой источник в "МЧС ДНР".

"Сегодня поступил сигнал о взрыве на территории шахты имени Скончинского. Информация о пострадавших и причине взрыва уточняется", - уточнил источник.

В сети поднялся небывалый ажиотаж из-за внезапного громкого взрыва – местные жители тут же стали выяснять, что же произошло.

"Не было ни каких прилетов, на поверхность выдавали взрывчатку из шахты, и она взорвалась. Один погиб, один в тяжелом", "Только что, кум позвонил, на шахте Скочинского взрыв был, комбинат без стекл, кипиша пипец, где-то там упало... Уточняем", "Опять же по слухам… испытывали взрывчатку, говорят, один человек точно погиб. Много скорых, МЧС. Там, где испытывали взрывчатку – недалеко автостоянка, от волны пострадало много машин", "По предварительным данным, сдетонировали шахтные взрывчатые вещества, которые назодились в самой лаборатории шахты Скочинского", - пишут донеччане.

Ранее после взрыва на шахте "ЛНР" были найдены погибшими 13 горняков.