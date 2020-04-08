В плане Кабмина по выходу из карантина нашли плагиат: интересные детали

В Сети обратили внимание на особенности объявленного украинскими властями плана по выходу страны из карантина.

В частности, почти все пункты мер, о которых ранее говорили украинские высшие должностные лица, удивительным образом повторяют аналогичный план австрийских властей.

"Считаю, что это скорее хорошо, чем плохо. Все-таки вероятность того, что в Австрии есть адекватные люди в министерствах куда выше, чем в украинских", - иронически оценил совпадение блогер Денис Гороховский.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что отдельные карантинные ограничения могут оставаться в силе до сентября 2020 года. По словам Шмыгаля, из ограничений может остаться обязательство носить защитную маску в общественных местах.

Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, который позже был продлен до 24 апреля.

В частности, до 24 апреля запрещено: с 6 апреля пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

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Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон,кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации.