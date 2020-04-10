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В Киеве полиция жестко "спаковала" группу активистов, опубликовано скандальное видео

10 апреля 2020, 10:50

Задержанных обвинили в нарушении карантина.

полиция, маска, коронавирус
Полицейские угодили в очередной скандал / УНИАН

В центре Киева спецподразделение полиции жестко задержало группу горожан, среди которых были женщины, которые фиксировали незаконную стройку.

При этом правоохранители требовали от людей выключить мобильные телефоны, на которые они фиксировали акату полицейских, а также затолкали активистов в автозаки, якобы за нарушение карантина.

При этом задержанные рассказали, что вышли в аптеку или выгулять животных, когда увидели, что строительство, которое они считают незаконным, продолжается, и решили распространить это в Сеть.

В то же время спецназовцы заблокировали им проход, на повышенных тонах обращались на "ты", требовали выключить телефоны и затянули людей в свой автобус.

В свою очередь в заявили, что задержали не обычных прохожих, а якобы участников незаконного во времена карантина митинга. На нескольких задержанных составили протокол.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове двое полицейских начальников после жестокого избиения угодили в больницу.

новости Киева полиция карантин в Украине
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