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В Харькове двое полицейских начальников после жестокого избиения угодили в больницу

8 апреля 2020, 09:51

Пострадавшие офицеры госпитализированы, их состояние остается тяжелым.

кулак, драка, избиение
Состояние пострадавших остается тяжелым / pexels.com

В Харькове неустановленные лица совершили нападение на двоих работников одного из оперативных подразделений областного главка Нацполиции и нанесли им телесные повреждения.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции Харьковщины, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 8 лет.

Проводится комплекс мероприятий по розыску и задержанию лиц, причастных к совершению данного уголовного преступления.

Как пишут в соцсетях, нападение было совершено на начальника управления уголовного розыска и начальника отдела розыска по тяжким преступлениям Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области.

Сообщается, что оба пострадавших офицера госпитализированы, их состояние остается тяжелым.

При этом причиной нападения на офицеров полиции мог быть дорожный конфликт, сообщает издание Police Control Ukraine.

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Якобы один из пострадавший полицейских, выезжая на авто, то ли не пропустил машину девушки, то ли задел ее. На место инцидента подошел его коллега, а девушка позвонила своему парню, который, в свою очередь, вызвал "подмогу". Как утверждает издание, на "разборки" приехала "бригада Залютинских", которая и избила полицейских.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Львова в ходе массовой драки молодчики "отметелили" полицейских.

новости Харькова драка полиция
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