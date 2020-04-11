Новая почта закроет отделения: что будет с посылками AliExpress

Клиентам сообщат в смс, что отделение закрыто / Фото: Facebook/Владимир Поперешнюк

Оператором почтовой связи Новая почта разработан и утвержден протокол реагирования на вероятные случаи выявления инфекции у своего персонала.

Техника безопасности, в случае обнаружения COVID-19, доведена до каждого структурного подразделения компании и уже начала действовать, сообщила в Facebook пресс-служба компании.

В Новой почте подчеркнули, что если у сотрудника компании заподозрят коронавирус, почтовое отделение, в котором он работает, немедленно закрывается на дезинфекцию сроком на три дня, а сам сотрудник отправляется на сдачу ПЦР-теста. Очевидно, что клиенты не смогут получить свои посылки в закрытом отделении (в т.ч. AliExpress).

Кроме того, незамедлительно составляется карта его контактов первого и второго уровней. Одновременно, на тестирование и двухнедельную самоизоляцию с сохранением 50% оклада отправляется весь персонал отделения. В случае отрицательных результатов ПЦР-тестирования – люди возвращаются к работе.

В то же время клиентам сообщат в смс, что отделение закрыто. Посылки отправят на дезинфекцию, а через сутки перенаправят в ближайшее отделение, о чем тоже сообщат получателям. Также продезинфицируют все наличные деньги. По истечению трех дней дезинфекции отделение возобновляет работу с новым временным штатом сотрудников.

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В случае подтверждения подозрения на COVID-19, компания обязуется полностью заботиться о заболевшем сотруднике и членах его семьи, проживающих на одной территории, подчеркивается в правилах.

Напомним, ранее в Новой почте рассказали о том, что доставка отправлений из Украины в Китай может задерживаться по вине китайской стороны.