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Полицейские устроили беспредел: украинцы жалуются на задержания из-за карантина

11 апреля 2020, 18:20

Задержанным грозят штрафы до 35 тысяч гривен.

полиция, маска, коронавирус
Украинцы жалуются на грубые задержания из-за карантина / УНИАН

Киевлянка Александра Навроцкая опубликовала историю о том, что ее задержали во время того, как она снимала на видео полицию и протестующих против застройки.

Она подчеркнула, что 8 апреля на улице увидела толпу полицейских и протестующих против застройки, после чего перешла на другую сторону улицы, чтобы избежать толпы и начала снимать происходящее на видео.

Через несколько минут к ней подбежали трое правоохранителей и потащили в автобус: "В бессознательном состоянии меня затянули в автобус, позже меня в нем поставили на колени. Я просто была в шоке. Когда пришла в себя, то поняла что кроме меня в автобусе было еще около 30 человек... Звонить родным и адвокату запретили. К тому же, плотность беркутов в автобусе была настолько высокой, что, думаю, риск заразиться Covid-19 был критическим", - рассказала она.

Навроцкая утверждает, что в Печерском райотделе ей не объяснили причины задержания, но составили протокол и теперь ей грозит штраф в 17-35 тысяч гривен за нарушение карантина и еще один штраф за неповиновение полиции.

/ Фейсбук А.Навроцкой

Медики зафиксировали травмы, нанесенные ей во время задержания: "множественные ушибы и гематомы обоих голеней и правого плеча".

О задержании своего товарища, который ехал на велосипеде на улице, якобы из-за нарушения карантина также рассказал пользователь в Facebook Олег Березюк. При этом претензией со стороны полицейских стало то, что мужчина якобы находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты.

"Ни один закон или подзаконный акт не содержит запрета здоровому человеку выходить на улицу без средств индивидуальной защиты. Такой запрет является только для тех, кто находится на самоизоляции или обсервации. В это время Николай не принадлежит ни к одной, ни к другой категории. Безосновательным есть и обвинения Николая Курьянова в том, что он находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты, поскольку дорога, по которой он ехал на велосипеде, не является общественным местом в понимании действующего украинского законодательства", - добавил Березюк.

/ Фейсбук О.Березюка

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Киева спецподразделение полиции жестко задержало группу горожан, которые фиксировали незаконную стройку.

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