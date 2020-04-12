Украинского губернатора поймали на нарушении карантина

Роман Грищенко / sm.gov.ua

Журналистка Елена Адаменко заявила о нарушении условий карантина глава Сумской облгосадминистрации Романом Грищенко.

В частности, чиновник подписывал с представителями бизнеса меморандум о сотрудничестве без маски.

Адаменко уточнила, что мероприятие происходило в общественном месте — здании ОГА, поэтому действия Грищенко нарушают правила карантина.

"Чтобы вы понимали, Сумская ОГА удалила со своей официальной страницы видеозапись трансляции подписания Меморандума с бизнесом, на котором задокументировано, как председатель ОГА вместе с Дашутиным, Федорченко, Дорошенко и остальной "бизнес-элитой" нарушил правила карантина людей", — написала она в Facebook.

/ sm.gov.ua

Адаменко заявила, что уже написала заявление в полицию и предоставила пояснения в письменном виде.

"Надеюсь, что нашей полиции хватит составлять протоколы не только на студентов из Иордании и алкашей на велике", — добавила журналистка.

Напомним, ранее в Украине рассказали о планах по выходу страны из карантина.