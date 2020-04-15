СМИ рассказали, что рассмотрят депутаты Рады на внеочередном заседании

Стала известна повестка дня внеочередного заседания Рады / УНИАН

Депутаты Верховной Рады IX созыва в рамках внеочередного заседания в ближайший четверг, 16 апреля, планируют рассмотреть в общей сложности пять вопросов.

Соответствующее сообщение опубликовал портал РБК-Украина со ссылкой на собственные источники во фракции Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского).

По их данным, повестка дня внеочередного заседания уже окончательно утверждена - планируется в целом принять три законопроекта.

Во втором чтении запланировано рассмотрения проекта изменений в регламент №1043, а также законопроектов "Об оборонных закупках" и внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине" №2653.

Далее - в первом чтении депутаты будут рассматривать проект №2654 - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по поводу усиления защиты телекоммуникационных сетей".

Напомним, ранее в рамках заседания фракции Слуга народа случился конфликт между народными избранниками. Публично поссорились нардепы Александр Куницкий и Николай Тищенко. Второй обвинил первого в том, что тот публикует в Telegram-каналах конфиденциальную информацию.