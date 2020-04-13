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"Голосовать без обсуждения": Разумков рассказал, чем Рада займется на внеочередном заседании

13 апреля 2020, 11:03

Внеочередное заседание парламента состоится в понедельник, 13 апреля.

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков / Фото: УНИАН

В понедельник, 13 апреля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал, что почти все вопросы повестки дня будут голосоваться без обсуждений.

Исключение составят законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год и проекты постановлений об отмене закона о рынке земли. В частности, в Раде зарегистрировали 13 проектов об отмене решения по закону о рынке земли, которые блокируют подписание законопроекта.

"У меня было совещание с руководителями депутатских фракций, групп, на прошлой неделе мы обсуждали этот вопрос. Скорее всего, вопрос бюджета будет обсуждаться и вопрос об отмене постановлений. Другие вопросы: была договоренность голосовать без обсуждений с тем, чтобы как можно скорее их рассмотреть, принять, чтобы они начали работать как законы на пользу украинского народа", - рассказал Разумков в эфире 1+1.

В повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады такие вопросы:

  • проект закона о внесении изменений в госбюджет на 2020 год;
  • законопроект об усилении ответственности за поджог лесов;
  • постановлений, направленные на отмену принятого законопроекта об открытии рынка земли;
  • законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных №2370; законопроект о внесении изменений в ЗУ О защите населения от инфекционных болезней по предотвращению распространения коронавирусной болезни COVID-19 №3320;
  • законопроекты по совершенствованию системы органов Антимонопольного комитета №3132, о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с предложениями Президента Украины №1049.

Вместе с тем, источник сообщил, что заседание состоится в 17:00.

Напомним,  30 марта Верховная Рада приняла в первом чтени законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Кроме того, депутаты проголосовали за открытие рынка земли.

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