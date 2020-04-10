Новое внеочередное заседание Рады: Разумков назвал дату

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание / УНИАН

Внеочередное заседание парламента 13 апреля начнется ориентировочно в 14.00, заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Как подчеркнул он во время брифинга по итогам совещания с руководством фракций и групп парламента и при участии представителей правительства, были обсуждены вопросы, которые, скорее всего, будут выноситься на внеочередное заседание в понедельник.

"Заседание ориентировочно состоится в 14 часов. И я надеюсь, что оно продлится не очень долго. Потому что значительная часть вопросов была обсуждена, и достигнуто согласие относительно их рассмотрения на совещаниях, на рабочих группах, в комитетах", - добавил Разумков.

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Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтени законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Кроме того, депутаты проголосовали за открытие рынка земли.