Жесткий карантин: опубликована карта блокпостов на въездах в Киев

В Киеве ужесточение контроля на въездах вводится с 16 апреля / УНИАН

С 16 по 20 апреля введут усиленный контроль на постах, выставленных на въездах в Киев.

Как заявили киевские городские власти, с четверга, 16 апреля, до следующего понедельника, 20 апреля усиливается контроль на постах, выставленных на въездах в Киев.

В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующего в столицу. Это касается автобусов, грузового пассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров (включая водителя).

Отметим, что жесткий контроль вводится с 13:00 четверга, 16 апреля. При этом в Сети уже опубликовали карту 10 блокпостов, которые установят на въезде в Киев.

/ Телеграм-канал PavlovskyNews

Обратим внимание, что если во время проверки температура тела будет выше 37,5 градусов, то на место вызовут бригаду для тестирования на COVID-19. После этого пассажиров с повышенной температурой отправят на самоизоляцию. Однако, если температура тела будет выше 38.0 градусов, таких пассажиров срочно госпитализируют.

В то же время в Сети опубликована карта контрольно-пропускных пунктов по всей Украине, на которых дежурят полицейские, медики, представители Национальной гвардии и ГСЧС. Их задача – мониторить проезжающие автомобили, выявлять возможных нарушителей правил карантина и больных коронавирусом.

/ slovoidilo.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина дополнительно закрывает пункты пропуска через государственную границу: речь идет о прекращении работы еще 10 КПП.