Ужесточение карантина: Украина закрывает новые КПП на границе

Украина закроет еще 10 пунктов пропуска / @DPSUkraine

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина планирует закрыть дополнительные пункты пропуска через государственную границу.

Как подчеркнул он во время заседания правительства, речь идет о прекращении работы еще 10 пунктов пропуска.

"То есть фактически закрываем плюс 10 пунктов пропуска на границе, для того чтобы минимизировать сообщения", - пояснил Шмыгаль.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что предлагается внести изменения в распоряжение о временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля пешеходного сообщения.

Аваков уточнил, что речь идет о пунктах пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.

Читайте такжеТотальная термометрия: названа дата ужесточения карантина в КиевеКак известно, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

9 апреля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что карантин в Украине может быть ослаблен до 24 апреля.

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Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае Украина должна выйти на работу, и рассказал о стратегии выхода Украины из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.