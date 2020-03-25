Чрезвычайная ситуация в Украине: что нужно знать и чем отличается от ЧП

Чрезвычайная ситуация имеет ряд отличий от режима ЧП / УНИАН

По всей территории Украины из-за пандемии китайского коронавируса решили ввести режим чрезвычайной ситуации. Такой режим уже был введен на территории ряда областей государства.

Режим ЧС – это режим, во время которого территория находится в состоянии максимальной готовности к опасности, вводится ряд ограничений, однако не нарушаются конституционные права граждан.

После введении чрезвычайного положения ограничительные меры намного строже.

Чрезвычайная ситуация в Украине: какие ограничения вводятся

Граждане должны соблюдать карантин;

Ограничение работы общественного транспорта;

Закрытие торговых и развлекательных центров;

Изменения в работе магазинов, банков, аптек, автозаправок, ритуальных услуг, отделений почты.

Режим чрезвычайного положения вводится в исключительной ситуации, когда "жизнь нации" находится под угрозой.

Какие ограничения вводятся при режиме ЧП:

Ограничение свободы передвижения по территории;

Ограничение движения транспортных средств и их обзор;

Усиление охраны общественного порядка и объектов;

Запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок;

Возможно отчуждения или изъятия имущества.

Для введения в Украине чрезвычайного положения необходимы решения президента и Верховной Рады:

Президент подписывает указ о введении ЧП;

Рада утверждает введение режима ЧП.

Ранее стало известно, что в Украине Кабмин решил ввести режим чрезвычайной ситуации на 30 дней – до 24 апреля. Также правительство продлило карантин, введенный с 12 марта, – ограничительные меры закончатся не 3 апреля, а 24-го.