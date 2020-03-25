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Чрезвычайная ситуация в Украине: что нужно знать и чем отличается от ЧП

25 марта 2020, 14:20

Режим ЧС в Украине не предполагает нарушения прав граждан, которые прописаны в Конституции.

Режим ЧС имеет ряд отличий от режима ЧП
Чрезвычайная ситуация имеет ряд отличий от режима ЧП / УНИАН

По всей территории Украины из-за пандемии китайского коронавируса решили ввести режим чрезвычайной ситуации. Такой режим уже был введен на территории ряда областей государства.

Режим ЧС – это режим, во время которого территория находится в состоянии максимальной готовности к опасности, вводится ряд ограничений, однако не нарушаются конституционные права граждан.

После введении чрезвычайного положения ограничительные меры намного строже.

Чрезвычайная ситуация в Украине: какие ограничения вводятся

  • Граждане должны соблюдать карантин;
  • Ограничение работы общественного транспорта;
  • Закрытие торговых и развлекательных центров;
  • Изменения в работе магазинов, банков, аптек, автозаправок, ритуальных услуг, отделений почты.

Режим чрезвычайного положения вводится в исключительной ситуации, когда "жизнь нации" находится под угрозой. 

Какие ограничения вводятся при режиме ЧП:

  • Ограничение свободы передвижения по территории;
  • Ограничение движения транспортных средств и их обзор;
  • Усиление охраны общественного порядка и объектов;
  • Запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок;
  • Возможно отчуждения или изъятия имущества.

Для введения в Украине чрезвычайного положения необходимы решения президента и Верховной Рады:

  • Президент подписывает указ о введении ЧП;
  • Рада утверждает введение режима ЧП. 

Ранее стало известно, что в Украине Кабмин решил ввести режим чрезвычайной ситуации на 30 дней – до 24 апреля. Также правительство продлило карантин, введенный с 12 марта, – ограничительные меры закончатся не 3 апреля, а 24-го.

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