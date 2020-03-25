Чрезвычайная ситуация в Украине: что нужно знать и чем отличается от ЧП

Режим ЧС в Украине не предполагает нарушения прав граждан, которые прописаны в Конституции.
По всей территории Украины из-за пандемии китайского коронавируса решили ввести режим чрезвычайной ситуации. Такой режим уже был введен на территории ряда областей государства.
Режим ЧС – это режим, во время которого территория находится в состоянии максимальной готовности к опасности, вводится ряд ограничений, однако не нарушаются конституционные права граждан.
После введении чрезвычайного положения ограничительные меры намного строже.
Чрезвычайная ситуация в Украине: какие ограничения вводятся
- Граждане должны соблюдать карантин;
- Ограничение работы общественного транспорта;
- Закрытие торговых и развлекательных центров;
- Изменения в работе магазинов, банков, аптек, автозаправок, ритуальных услуг, отделений почты.
Режим чрезвычайного положения вводится в исключительной ситуации, когда "жизнь нации" находится под угрозой.
Какие ограничения вводятся при режиме ЧП:
- Ограничение свободы передвижения по территории;
- Ограничение движения транспортных средств и их обзор;
- Усиление охраны общественного порядка и объектов;
- Запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок;
- Возможно отчуждения или изъятия имущества.
Для введения в Украине чрезвычайного положения необходимы решения президента и Верховной Рады:
- Президент подписывает указ о введении ЧП;
- Рада утверждает введение режима ЧП.
Ранее стало известно, что в Украине Кабмин решил ввести режим чрезвычайной ситуации на 30 дней – до 24 апреля. Также правительство продлило карантин, введенный с 12 марта, – ограничительные меры закончатся не 3 апреля, а 24-го.