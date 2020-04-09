Карантин могут ослабить до 24 апреля: в ОП назвали условия

Карантин в Украине пока что продлен до 24 апреля / Фото: УНИАН

Карантин в Украине, введенный из-за пандемии коронавируса Ковид-19, может быть ослаблен до 24 апреля. Однако для этого необходимо выполнить некоторые условия. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В частности, по его словам, украинцы должны еще две недели посидеть дома.

"Есть Пасха, мы понимаем, что это большой праздник для всех. Но мы призываем всех быть дома. Если мы просидим еще 2 недели на карантине, возможно до 24 апреля мы уже выйдем на какое-то ослабления этой истории", - сказал Тимошенко в интервью Украинской правде.

8 апреля в Минздраве Украины сообщили, что будут комментировать вопрос отмены карантина в Украине из-за пандемии коронавируса Ковид -19 не ранее, чем через 10 дней.

8 апреля глава Кабмина Денис Шмыгаль назвал фейком сообщение о снятии карантина с 14 апреля. По его словам, скорее всего, карантин будет продлен до начала мая.

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Украинский инфекционист Алла Мироненко считает, что в Украине не так уж и много зараженных смертоносным китайским коронавирусом, так как лаборатории не перегружены тестированием на COVID-19. По словам врача, это также свидетельствует о том, что в Украине наблюдается небольшой рост числа инфицированных.

Как сообщал Главред, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко не исключает, что в Украине может быть введен режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Однако это может произойти в случае, если не удастся остановить распространение COVID-19.