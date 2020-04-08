Отмена карантина с 14 апреля: Шмыгаль рассказал, когда народ выпустят из-под замка

Шмыгаль рассказал, когда отменят карантин / УНИАН

Больная тема многих граждан сегодня – когда отменят карантин из-за уханьской заразы. Люди ждут света в конце тоннеля, словно дети подарки под елкой на Новый год.

Информация, которая появилась в некоторых СМИ, что с 14 апреля карантин начнут отменять в Украине, вселила в сердца многих надежду. Но премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал фейком сообщение о снятии карантина с 14 апреля.

По словам главы Кабмина, скорее всего, карантин будет продлен до начала мая.

А в мае, если эпидемия пойдёт на спад, экономику, по словам Шмыгаля, будут постепенно запускать по отдельному плану, о котором сообщат позже.

"Но в апреле от карантинных мероприятий мы не откажемся", - подчеркнул Шмыгаль во время совещания Кабмина 8 апреля.

Добавим, что ранее Минздрав опубликовал свежую статистику по ситуации с коронавирусом в Украине. По состоянию на 9:30 среды, 8 апреля, в Украине зафиксированы уже 1668 случаев заражения COVID-19. За сутки добавились 206 новых инфицированных.

Читайте также"На х*й, пока не начнут КамАЗами вывозить": украинцы сопротивляются новой реальности со штрафамиНапомним, ранее сообщалось, с понедельника, 6 апреля, в Украине ужесточили карантин, который ранее был продлен до 24 апреля. В частности, с сегодняшнего дня украинцы обязаны находиться в общественных местах в масках. За отсутствие защитного средства граждан могут наказать штрафом.