У Зеленского назвали условия для введения режима ЧП в Украине

Пока что мер для противодействия коронавирусу достаточно.
В Украине не исключается возможность введения режима чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Однако это может произойти в случае, если не удастся остановить распространение COVID-19. Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Он отметил, что пока что введенных мер достаточно для сдерживания эпидемии китайского вируса, передает Украинская правда. Отвечая на вопрос, какова сейчас позиция власти к введению чрезвычайного положения, Тимошенко ответил так: "Такая возможность всегда есть. Но мы же смотрим на ситуацию, которая сейчас есть. Сейчас введена чрезвычайная ситуация. По состоянию на сейчас мы считаем меры, которые уже введены, достаточными".
Условия для введения режима ЧП в Украине
Тимошенко рассказал, что обсуждал с президентом Владимиром Зеленским, при каких условиях может быть введено чрезвычайное положение.
"Это условия, когда мы будем понимать, что есть большая вероятность того, что без чрезвычайного положения мы не сможем остановить распространение коронавируса. Там же много различных факторов", - подчеркнул Тимошенко.
Он также пояснил, что "чрезвычайное положение - это мероприятия, которые могут помогать контролировать ситуацию, контролировать, чтобы люди находились дома".
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Напомним, украинский инфекционист Алла Мироненко считает, что в Украине не так уж и много зараженных смертоносным китайским коронавирусом, так как лаборатории не перегружены тестированием на COVID-19. По словам врача, это также свидетельствует о том, что в Украине наблюдается небольшой рост числа инфицированных.
Режим чрезвычайной ситуации - что это и как долго продлится
25 марта на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации.
Режим будет действовать месяц, до 24 апреля. По словам Шмыгаля, он может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию коронавируса COVID-19 до первоначально установленного срока.
Что такое режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации – это режим, во время которого территория находится в состоянии максимальной готовности к опасности, вводится ряд ограничений.
Чрезвычайная ситуация в Украине: какие ограничения вводятся
- Граждане должны соблюдать карантин;
- Ограничение работы общественного транспорта;
- Закрытие торговых и развлекательных центров;
- Изменение работы магазинов, банков, аптек, автозаправок, ритуальных услуг, отделений почты.
- Режим чрезвычайного положения вводится в исключительной ситуации, когда "жизнь нации" находится под угрозой.
В чем разница между режимом ЧС и режимом ЧП
В отличие от режима чрезвычайного положения, при режиме ЧС не нарушаются конституционные права граждан. При введении чрезвычайного положения ограничительные меры намного строже.
Какие ограничения вводятся при режиме ЧП:
- Ограничение свободы передвижения по территории;
- Ограничение движения транспортных средств и их обзор;
- Усиление охраны общественного порядка и объектов;
- Запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок;
- Возможно отчуждения или изъятия имущества.
Для введения в Украине чрезвычайного положения необходимы решения президента и Верховной Рады. Сначала президент подписывает указа о введении ЧП, а позже парламент утверждает его ввод.