У Зеленского назвали условия для введения режима ЧП в Украине

Коронавирус в Украине подхватили 1668 человек / УНИАН

В Украине не исключается возможность введения режима чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Однако это может произойти в случае, если не удастся остановить распространение COVID-19. Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что пока что введенных мер достаточно для сдерживания эпидемии китайского вируса, передает Украинская правда. Отвечая на вопрос, какова сейчас позиция власти к введению чрезвычайного положения, Тимошенко ответил так: "Такая возможность всегда есть. Но мы же смотрим на ситуацию, которая сейчас есть. Сейчас введена чрезвычайная ситуация. По состоянию на сейчас мы считаем меры, которые уже введены, достаточными".

Условия для введения режима ЧП в Украине

Тимошенко рассказал, что обсуждал с президентом Владимиром Зеленским, при каких условиях может быть введено чрезвычайное положение.

"Это условия, когда мы будем понимать, что есть большая вероятность того, что без чрезвычайного положения мы не сможем остановить распространение коронавируса. Там же много различных факторов", - подчеркнул Тимошенко.

Он также пояснил, что "чрезвычайное положение - это мероприятия, которые могут помогать контролировать ситуацию, контролировать, чтобы люди находились дома".

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Напомним, украинский инфекционист Алла Мироненко считает, что в Украине не так уж и много зараженных смертоносным китайским коронавирусом, так как лаборатории не перегружены тестированием на COVID-19. По словам врача, это также свидетельствует о том, что в Украине наблюдается небольшой рост числа инфицированных.