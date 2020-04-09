УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Зеленского назвали условия для введения режима ЧП в Украине

9 апреля 2020, 08:12

Пока что мер для противодействия коронавирусу достаточно.

коронавирус,Украина
Коронавирус в Украине подхватили 1668 человек / УНИАН

В Украине не исключается возможность введения режима чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Однако это может произойти в случае, если не удастся остановить распространение COVID-19. Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что пока что введенных мер достаточно для сдерживания эпидемии китайского вируса, передает Украинская правда. Отвечая на вопрос, какова сейчас позиция власти к введению чрезвычайного положения, Тимошенко ответил так: "Такая возможность всегда есть. Но мы же смотрим на ситуацию, которая сейчас есть. Сейчас введена чрезвычайная ситуация. По состоянию на сейчас мы считаем меры, которые уже введены, достаточными".

Условия для введения режима ЧП в Украине

Тимошенко рассказал, что обсуждал с президентом Владимиром Зеленским, при каких условиях может быть введено чрезвычайное положение.

"Это условия, когда мы будем понимать, что есть большая вероятность того, что без чрезвычайного положения мы не сможем остановить распространение коронавируса. Там же много различных факторов", - подчеркнул Тимошенко.

Он также пояснил, что "чрезвычайное положение - это мероприятия, которые могут помогать контролировать ситуацию, контролировать, чтобы люди находились дома".

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных COVID-19 на 9 апреля почти достигло психологической отметки

Напомним, украинский инфекционист Алла Мироненко считает, что в Украине не так уж и много зараженных смертоносным китайским коронавирусом, так как лаборатории не перегружены тестированием на COVID-19. По словам врача, это также свидетельствует о том, что в Украине наблюдается небольшой рост числа инфицированных.

Режим чрезвычайной ситуации - что это и как долго продлится

25 марта на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации.

Режим будет действовать месяц, до 24 апреля. По словам Шмыгаля, он может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию коронавируса COVID-19 до первоначально установленного срока.

Что такое режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации – это режим, во время которого территория находится в состоянии максимальной готовности к опасности, вводится ряд ограничений.

Чрезвычайная ситуация в Украине: какие ограничения вводятся

  • Граждане должны соблюдать карантин;
  • Ограничение работы общественного транспорта;
  • Закрытие торговых и развлекательных центров;
  • Изменение работы магазинов, банков, аптек, автозаправок, ритуальных услуг, отделений почты.
  • Режим чрезвычайного положения вводится в исключительной ситуации, когда "жизнь нации" находится под угрозой. 

В чем разница между режимом ЧС и режимом ЧП

В отличие от режима чрезвычайного положения, при режиме ЧС не нарушаются конституционные права граждан. При введении чрезвычайного положения ограничительные меры намного строже.

Какие ограничения вводятся при режиме ЧП:

  • Ограничение свободы передвижения по территории;
  • Ограничение движения транспортных средств и их обзор;
  • Усиление охраны общественного порядка и объектов;
  • Запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок;
  • Возможно отчуждения или изъятия имущества.

Для введения в Украине чрезвычайного положения необходимы решения президента и Верховной Рады. Сначала президент подписывает указа о введении ЧП, а позже парламент утверждает его ввод.

Кирилл Тимошенко режим ЧС в Украине режим чрезвычайного положения режим ЧП коронавирус новости коронавирус в Украине новости Украины карантин в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «У Зеленского назвали условия для введения режима ЧП в Украине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:40
Коронавирус в Украине: эксперт сказал, когда нет риска заразиться
08:39
Онлайн-уроки для 9 класса: смотреть видео занятий за 9 апреля Видео
08:26
Онлайн-уроки для 8 класса: смотреть видео занятий за 9 апреля Видео
08:26
Нынешнее место Кремля - возле ведра с объедками мнение
08:20
Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео занятий за 9 апреля Видео
08:15
Онлайн-уроки для 6 класса: смотреть видео занятий за 9 апреля Видео
08:12
У Зеленского назвали условия для введения режима ЧП в Украине
08:04
Онлайн-уроки для 5 класса: смотреть видео занятий за 9 апреля Видео
08:03
Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 апреля: потайные запасы и радужная любовь Видео
07:39
Есть хороший знак: врач обнадежила прогнозом по ситуации с коронавирусом в Украине
07:13
"Плоские сисечки, попа норм": Jerry Heil разделась перед зеркалом
07:03
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных COVID-19 на 9 апреля почти достигло психологической отметки
06:52
Эпидемия сегодня - только начало, настоящий всплеск начнется осенью мнение
06:33
"Одна бабка сказала": самые большие заблуждения о маникюре
06:14
"Охрана, как у Путина": астролог сказал, кто может убить Зеленского
05:48
Летающий гнус: Комаровский разгромил миф о переносчике коронавируса Видео
05:19
"Стриптиз, бордель": Нюша без трусов в плаще показала развратные фото Фото
04:50
Лазарева суббота – как освятить вербу дома и заговорить ее на деньги Видео
04:25
В моде импозантная женская стрижка блант боб, которая молодит - фото Фото
04:05
Взрыв наслаждения: топ-3 поз для секса, при которых получается оргазм
03:52
Обезвреживает коронавирус: ученые создали альтернативу медицинским маскам
02:21
"Ватный выб*ядок": в Луганской области разбили памятник бойцам-добровольцам Видео
02:05
Отчет в устной форме: топ-3 техники для шикарного минета
01:37
Генерал СБУ рассказала о "мягкой силе" России
01:16
Япония передает Украине препарат фавипиравир для лечения Covid-19 Видео
00:56
Назван самый простой, быстрый и приятный способ сжечь калории
00:19
9 апреля – какой сегодня праздник – Песах и Великий четверг 2020 Видео
08 апреля, среда
23:58
МВД и церковь окончательно решили, как будет проходить служба в храмах на Пасху Видео
23:44
В онлайн-уроках для школьников нашли очередную вопиющую ошибку Видео
23:40
В Киеве заминировали Александровскую больницу с зараженными коронавирусом Видео
23:23
Выходные в мае 2020 – Украина готовит подарок Видео
23:15
В Беларуси художница нарисовала грудью портрет Лукашенко: видео 18+ Видео
22:51
"Виноваты печенеги": рунет взорвался после обращения Путина к народу Видео
22:45
Доктор Вера 2 сезон - когда смотреть продолжение Видео
22:34
ЧП в Украине: в ОП рассказали, о чем договорились с Зеленским Видео
22:09
Феномен Николаева: мэр объяснил отсутствие в области зараженных Covid-19 Видео
22:08
У Зеленского озвучили сроки следующего обмена пленными – ждать недолго
22:01
Брюнетка-порнозвезда завела фанатов красивым телом на фото Фото
21:43
Браслеты на всех: в Google назвали три признака победы над COVID-19 Видео
21:14
Названы три причины, почему коронавирус чаще убивает мужчин, чем женщин - The Times Видео
21:09
Поздравления на Песах 2020 – открытки и тексты радостные
21:00
Перші Ластівки: 5 серия и 6 серия смотреть онлайн 08-04-2020 Видео
20:54
В МОЗ озвучили план, как вообще избежать пика Covid-19 в Украине Видео
20:30
У каждого своя ложь 5 серия смотреть онлайн 08-04-2020 Видео
20:22
Укрзализныця обеспечила сотрудников масками из бумажных салфеток Видео
20:18
Пандемия коронавируса: Комаровский сказал, что лучше не носить Видео
20:06
Повышение пенсий снова зависло: дата внеочередной Рады перенесена
19:54
"Готов быть мальчиком для битья": Малахов тонко поиздевался над Лещенко в ответ на обвинения
19:29
Всплеск домашнего насилия: как уберечься и куда обращаться за помощью на карантине
19:25
Эпидемиолог назвал панацею от злого китайского вируса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять