Когда в Украине могут отменить карантин - в МОЗ дали прогноз

Карантин в Украине пока что продлили до 24 апреля / Фото: УНИАН

Минздрав Украины будет комментировать вопрос отмены карантина в Украине из-за пандемии коронавируса Ковид -19 не ранее, чем через 10 дней. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, сначала необходимо посмотреть, какой результат принесут действующие в Украине до 24 апреля запреты.

"Мы смотрим на эпидемиологическую ситуацию. Мы сравниваем все сценарии стран ЕС и соседей, которые позже нас приняли превентивные меры. По внедрению и отмене карантина решение будет приниматься ближе к сроку завершения карантина. Мы только в третьем дне усиленных мер. Поэтому вопрос отмены карантина мы будем комментировать не ранее, чем через 10 дней от сегодняшней даты", – сказал Ляшко во время брифинга 8 апреля.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 8 апреля

Напомним, ранее Минздрав опубликовал свежую статистику по ситуации с коронавирусом в Украине. По состоянию на 9:30 среды, 8 апреля, в Украине зафиксированы уже 1668 случаев заражения COVID-19. За сутки добавились 206 новых инфицированных. Жертвами коронавируса стали 52 человека, из них 29 женщин и 23 мужчин. Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 84,6%. Выздоровели – 35 украинцев.

Как сообщал Главред, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

6 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что отдельные карантинные ограничения могут оставаться в силе до сентября 2020 года.

Тем временем Министерство цифровой трансформации Украины разработало особое приложение, которое поможет следить за людьми на карантине или в обсервации. Оно получило название "Дій вдома" и уже доступно для Android-смартфонов.