Еще две сотни инфицированных: в МОЗ опубликовали свежие данные по ситуации с COVID-19

Коронавирус в Украине убил уже 52 человека / УНИАН

Минздрав опубликовал свежую статистику по ситуации с коронавирусом в Украине. По состоянию на 9:30 среды, 8 апреля, в Украине зафиксированы уже 1668 случаев заражения COVID-19. За сутки добавились 206 новых инфицированных.

Жертвами коронавируса стали 52 человека, из них 29 женщин и 23 мужчин. Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 84,6%.

Выздоровели – 35 украинцев.

Сколько больных коронавирусом в Украине 8 апреля по областям

Винницкая обл. - 89 случаев;

Волынская обл. - 36 случаев (2 летальных);

Днепропетровская обл. - 41 случай;

Донецкая обл. - 11 случаев (1 летальный);

Житомирская обл. - 21 случай (2 летальных);

Закарпатская обл. - 43 случая (2 летальных);

Запорожская обл. - 45 случаев;

Ивано-Франковская область - 198 случаев (13 летальных);

г. Киев - 256 случаев (5 летальных);

Киевская обл. - 120 случаев (5 летальных);

Кировоградская обл. - 57 случаев (1 летальный);

Львовская обл. - 36 случаев (1 летальный);

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 32 случая;

Полтавская обл. - 17 случаев;

Ровенская обл. - 44 случая (6 летальных);

Сумская обл. - 56 случаев (2 летальный);

Тернопольская обл. - 168 случаев (3 летальных);

Харьковская обл. - 5 случаев;

Херсонская обл. - 15 случаев (1 летальный);

Хмельницкая обл. - 15 случаев;

Черкасская обл. - 80 случаев (1 летальный);

Черновицкая обл. - 273 случая (6 летальный);

Черниговская обл. - 7 случаев (1 летальный).

В общем, диагноз подтвержден у 124 детей, число инфицированных в возрасте от 30 лет составляет 81% от всех пациентов с COVID-19.

Коронавирус в Украине - статистка 8 апреля / Фото facebook.com/phc.org.ua

Напомним, по состоянию на утро, 7 апреля, в Украине был зафиксирован рост количества заболевших коронавирусом. По официальным данным, в стране - 1462 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. При этом, из них 45 летальных случая, а 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Как известно, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

6 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что отдельные карантинные ограничения могут оставаться в силе до сентября 2020 года.

Тем временем Министерство цифровой трансформации Украины разработало особое приложение, которое поможет следить за людьми на карантине или в обсервации. Оно получило название "Дій вдома" и уже доступно для Android-смартфонов.