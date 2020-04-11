Стратегия выхода Украины из карантина: Шмыгаль рассказал первые подробности

Денис Шмыгаль рассказал, как Украина будет выходить из карантина / УНИАН

В мае Украина должна выйти на работу. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль и рассказал о стратегии выхода Украины из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.

По его словам, правительство работает над стратегией вместе с аналитиками. В частности, создан Совет по вопросам экономического развития Украины, куда вошли лучшие ученые и экономисты с мировыми именами.

"Сейчас совместными усилиями мы разрабатываем стратегию выхода из карантина, которую представим на следующей неделе. А уже сейчас готовы поделиться наработками", - написал Шмыгаль в Facebook.

Стратегия выхода Украины из карантина – о чем речь

В соответсвии с обнародованными наработками, до начала мая в Украине будет действовать режим чрезвычайной ситуации. За это время Кабмин планирует:

поддерживать уязвимые слои населения;

помогать безработным и людям в вынужденном отпуске;

мобилизовать медицинские ресурсы;

поддерживать медицинский персонал и специалистов, привлеченных к борьбе с эпидемией коронавируса.

С начала мая до начала июня в стране будет действовать режим, который в правительстве окрестили как Украина идет на работу. Он предусматривает:

частичное снятие ограничений на работу общественного транспорта;

смещение графика рабочего дня (подробности не уточняются);

создание 500 тысяч рабочих мест (каким образом, не уточняются);

кредитная поддержка малого и среднего бизнеса.

С начала июня до начала июля в Украине якобы начнется режим Новые социальные стандарты жизни.

Речь идет о:

завершении образовательного учебного года 2019-2020;

восстановлении работы общественного транспорта по новым правилам;

разрешении на посещение зон отдыха при условии соблюдения норм безопасности;

ослаблении условий самоизоляции для пожилых людей.

Стратегия выхода Украины из карантина / facebook.com/dshmyhal

Как известно, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

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8 апреля в Минздраве Украины сообщили, что будут комментировать вопрос отмены карантина в Украине из-за пандемии коронавируса Ковид -19 не ранее, чем через 10 дней.

9 апреля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что карантин в Украине может быть ослаблен до 24 апреля.