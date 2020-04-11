Стратегия выхода Украины из карантина: Шмыгаль рассказал первые подробности

Стратегия предусматривает три этапа.
В мае Украина должна выйти на работу. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль и рассказал о стратегии выхода Украины из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.
По его словам, правительство работает над стратегией вместе с аналитиками. В частности, создан Совет по вопросам экономического развития Украины, куда вошли лучшие ученые и экономисты с мировыми именами.
"Сейчас совместными усилиями мы разрабатываем стратегию выхода из карантина, которую представим на следующей неделе. А уже сейчас готовы поделиться наработками", - написал Шмыгаль в Facebook.
Стратегия выхода Украины из карантина – о чем речь
В соответсвии с обнародованными наработками, до начала мая в Украине будет действовать режим чрезвычайной ситуации. За это время Кабмин планирует:
- поддерживать уязвимые слои населения;
- помогать безработным и людям в вынужденном отпуске;
- мобилизовать медицинские ресурсы;
- поддерживать медицинский персонал и специалистов, привлеченных к борьбе с эпидемией коронавируса.
С начала мая до начала июня в стране будет действовать режим, который в правительстве окрестили как Украина идет на работу. Он предусматривает:
- частичное снятие ограничений на работу общественного транспорта;
- смещение графика рабочего дня (подробности не уточняются);
- создание 500 тысяч рабочих мест (каким образом, не уточняются);
- кредитная поддержка малого и среднего бизнеса.
С начала июня до начала июля в Украине якобы начнется режим Новые социальные стандарты жизни.
Речь идет о:
- завершении образовательного учебного года 2019-2020;
- восстановлении работы общественного транспорта по новым правилам;
- разрешении на посещение зон отдыха при условии соблюдения норм безопасности;
- ослаблении условий самоизоляции для пожилых людей.
Как известно, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.
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8 апреля в Минздраве Украины сообщили, что будут комментировать вопрос отмены карантина в Украине из-за пандемии коронавируса Ковид -19 не ранее, чем через 10 дней.
9 апреля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что карантин в Украине может быть ослаблен до 24 апреля.