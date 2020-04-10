"На гране пика": Шмыгаль поведал, когда украинцы выйдут на работу

Шмыгаль уверен, что украинцы выйдут на работу уже в мае / УНИАН

В нашей стране с 6 апреля ужесточили правила карантина из-за жуткого китайского коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что уже в мае украинцы должны выйти на работу, несмотря на опасную болезнь.

Кака рассказал глава Кабмина во время программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", сейчас правительство работает над тем, чтобы обеспечить рабочими местами украинцев, которые из-за коронавируса потеряли работу.

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"План есть и он будет реализован. Мы очень понимаем, что людям сегодня тяжело быть дома без перспективы того, когда они выйдут из дома и захотят получить работу, им нужно куда-то идти. Мы над этим работаем", - заявил он.

Глава правительства подчеркнул, что ВОЗ рекомендовала Украине не ослаблять карантинных мер.

"Мы на самом деле находимся накануне того пика ... Поэтому мы сегодня планируем пойти по оптимистическому сценарию. Все должны осознавать, что ближайшие три недели Украина должна выдержать и разорвать цепочку заболеваемости, чтобы не пойти в пессимистический сценарий. В мае Украина должна пойти на работу", - добавил Шмыгаль.

Ранее Главред писал, что коронавирус в Украине был диагностирован уже у 2203 человек и по состоянию на 10 апреля погибло 69 человек. Медики утверждают, что специфического лечения от COVID-19 на данный момент не существует, также и как препаратов, которые могли бы победить болезнь. Единственное, чем можно снизить риск инфицирования – это соблюдение карантинных мер, всех предписаний врачей и правил гигиены.

Также напомним, мэр Киева Виталий Кличко призвал украинцев сидеть дома и заявил о переносе поминальных дней.