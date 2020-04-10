Поминальные дни переносятся: Кличко сообщил подробности

Виталий Кличко сообщил о переносе поминальных дней в столице

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о переносе поминальных дней на время, когда карантинные ограничения будут ослаблены.

"В Вербное воскресенье оставайтесь дома с семьей. Хочу сообщить, что во время последней встречи с представителями церквей, несмотря на ограничения и ситуацию по распространению COVID-19, предложили перенести поминальные дни на время, когда ограничения ослабят. Мы поддерживаем такую позицию", - сообщил Кличко во время брифинга, 10 апреля.

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Ранее из-за китайской заразы по всей Украине продлили карантин до 24 апреля. Несмотря на запрет на массовые празднования на Пасху, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не может запретить посещение храмов.

Также напомним, Кличко в эфире телеканала 24 Украина заверил, что из-за усиленных мер карантина, комендантский час в городе вводить не будут.

"Киев не будет внедрять комендантского часа", – сообщил он.