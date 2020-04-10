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Введут ли в Киеве комендантский час - ответ Кличко

10 апреля 2020, 20:03

Мэр Киева заверил, что комендантский час в столице вводить не собираются.

Виталий Кличко
Виталий Кличко пообещал, что комендантского часа в Киеве не будет / facebook.com/Vitaliy.Klychko

С 6 апреля в нашей стране ужесточили карантин в связи с пандемией коронавируса - в частности, было запрещено выходить на улицу без маски.

В Киеве в парках и скверах начали дежурить представители Нацгвардии и проверять у людей документы. 

Мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала 24 Украина заверил, что из-за усиленных мер карантина, комендантский час в городе вводить не будут.

"Киев не будет внедрять комендантского часа", – сообщил он.

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Он подчеркнул, что внедрение "комендантского часа" находится вне компетенции местных властей.

"Мы живем в новых реалиях. И сегодня надо выиграть время. Выдержать период, чтобы остановить расползание вируса. Да, это сложно. Так, Киев некоторое время не будет жить привычным ритмом. Но все делается исключительно ради безопасности и здоровья каждого из вас", – написал Кличко в Facebook.

Коронавирус в Киеве

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко не стал исключать, что срок, на который будет закрыто столичное метро, будет продлен. Кличко отметил, что решение вопроса - "Когда заработает столичное метро?" будет напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации в Киеве.

Также отметим, из-за китайской заразы по всей Украине продлили карантин до 24 апреля. Несмотря на запрет на массовые празднования на Пасху, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не может запретить посещение храмов.

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