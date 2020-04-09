Без метро 23 дня: стало известно, когда откроют киевский метрополитен

СМИ сообщили, когда откроют метро в Киеве / УНИАН

Заветная мечта многих жителей столицы – чтобы открыли метро. Как оказалось, люди настолько привыкли к тому, что есть этот быстрый и довольно надежный вид транспорта, что сейчас в условиях жесткого карантина из-за пандемии коронавируса потеря ощутима.

Отметим, с 12:00 дня 18 марта в Киеве и других городах Украины остановили работу всех линий метрополитена на неопределенный срок. Как заявил тогда президент Украины Владимир Зеленский, экстренные меры связаны с карантином и будут предприняты для пресечения распространения в стране китайского коронавируса.

Так вот, в СМИ появилась информация, что метро в Киеве откроют 8 или 9 мая, когда будет небольшой пассажиропоток.

"Если вспышки эпидемии не будет, то будет рассматриваться два варианта - значительное смягчение карантина или его полное прекращение. Основной вопрос - это восстановление работы общественного транспорта, чтобы до середины мая войти в рабочий режим", - сообщил источник в правительстве "Апострофу".

Читайте такжеОтмена карантина с 14 апреля: Шмыгаль рассказал, когда народ выпустят из-под замкаНапомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко не стал исключать, что срок, на который будет закрыто столичное метро, будет продлен.

Кличко отметил, что решение вопроса - "Когда заработает столичное метро?" будет напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации в Киеве.

"Метро в столице приостановило перевозки пассажиров 17 марта. Предварительно – до 3 апреля. Но мы следим за развитием ситуации. Если вирус будет распространяться с такой динамикой и в дальнейшем, – ограничения будут действовать", – подытожил мэр.