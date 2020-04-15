Скандал с обсервацией: украинцы устроили беспорядки на границе

Украинцы заблокировали КПП Ягодин / Скриншот

В пункте пропуска Ягодин, на границе с Польшей, возвращающиеся украинцы отказались от принудительной обсервации.

Несколько десятков недовольных украинцев заблокировали трассу и потребовали разрешить им отправиться домой на самоизоляцию.

Как говорится в сюжете ТСН, протест устроили люди, которые вернулись домой из-за границы, при этом им на помощь пришли их родственники и перевозчики, которые должны были забрать их.

Бунтующие украинцы заявили о том, что не хотят уходить на обязательную обсервацию и потребовали дать им возможность самоизолироваться дома.

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Отметим, что на сложившуюся ситуацию отреагировали сотрудники полиции, которые составили административные протоколы на нарушителей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина дополнительно закрывает пункты пропуска через государственную границу: речь идет о прекращении работы еще 10 КПП.