Расстрел молодой пары в Кривом Роге: подозреваемый решился на ужасный шаг

В Кривом Роге мужчина, подозреваемый в расстреле молодой пары, покончил с собой / one.kr.ua

В Кривом Роге Днепропетровской области на территории микрорайона 5-й Горняцкий в пятницу рано утром, 17 апреля, мужчина, подозреваемый в расстреле молодой пары, выпрыгнул из окна дома, расположенного на восьмом этаже.

Возможному стрелку 52 года, он покончил с собой около 5:30, пишет Первый городской со ссылкой на слова полицейских.

По его данным, мужчина свел счеты с жизнью в то время, когда к нему в квартиру пытались войти правоохранители. Подозреваемый умер до приезда скорой.

В Кривом Роге мужчина, подозреваемый в расстреле молодой пары, покончил с собой / one.kr.ua

Также издание показало фотографию, на которой запечатлено оружие, из которого злоумышленник мог расстрелять людей. Оружие нашли правоохранители.

Сфотографировано оружие, из которого в Кривом Роге могли расстрелять молодую пару / one.kr.ua

Ранее сообщалось, что поздно вечером 16 апреля в Кривом Роге на ул. Дышинского мужчина расстрелял 25-летнюю девушку и 26-летнего парня. Девушка погибла на месте происшествия, а парня медики пытались реанимировать. СМИ узнали, что парень попал в больницу в тяжелом состоянии.

Также журналисты выяснили, что злоумышленник, возможно, стрелял из дробовика и скрылся с места преступления на авто Mazda 6 черного цвета.