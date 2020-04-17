Расстрел молодой пары в Кривом Роге: подозреваемый решился на ужасный шаг

Возможный стрелок сегодня рано утром свел счеты с жизнью.
В Кривом Роге Днепропетровской области на территории микрорайона 5-й Горняцкий в пятницу рано утром, 17 апреля, мужчина, подозреваемый в расстреле молодой пары, выпрыгнул из окна дома, расположенного на восьмом этаже.
Возможному стрелку 52 года, он покончил с собой около 5:30, пишет Первый городской со ссылкой на слова полицейских.
По его данным, мужчина свел счеты с жизнью в то время, когда к нему в квартиру пытались войти правоохранители. Подозреваемый умер до приезда скорой.
Также издание показало фотографию, на которой запечатлено оружие, из которого злоумышленник мог расстрелять людей. Оружие нашли правоохранители.
Ранее сообщалось, что поздно вечером 16 апреля в Кривом Роге на ул. Дышинского мужчина расстрелял 25-летнюю девушку и 26-летнего парня. Девушка погибла на месте происшествия, а парня медики пытались реанимировать. СМИ узнали, что парень попал в больницу в тяжелом состоянии.
Также журналисты выяснили, что злоумышленник, возможно, стрелял из дробовика и скрылся с места преступления на авто Mazda 6 черного цвета.