В Кривом Роге расстреляли молодую пару: СМИ разузнали подробности

В Кривом Роге расстреляли молодую пару, узнали журналисты / 1kr.ua

В Кривом Роге Днепропетровской области в четверг, 16 апреля, поздно вечером мужчина расстрелял молодую пару – 25-летнюю девушку и 26-летнего парня, девушка погибла, а молодого человека медики пытались реанимировать.

Стрельба произошла на ул. Дышинского, по предварительным данным, злоумышленник открыл огонь из дробовика, пишет Первый Городской.

По его данным, стрелок скрылся на авто Mazda 6 черного цвета, в городе введен оперативный план "Сирена".

Пострадавший мужчина выжил, его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает Первый Криворожский. Также издание выяснило, что молодых людей расстреляли возле дома, в котором они жили. Местные жители утверждают, что стрелок был сожителем жертвы.

В Кривом Роге расстреляли молодую пару, узнали журналисты / one.kr.ua

Напомним, в январе в Кривом Роге во время похорон было совершено убийство. Мужчина, который стоит на учете в психоневрологическом диспансере, зарезал двоих родственников – сестру и дядю.