В Киеве мужчина расстрелял соседей, есть раненый

Рука с пистолетом / SKELET-info

В жилом доме Святошинского района в Киеве произошло ЧП - один из жителей устроил стрельбу по соседям. В результате инцидента есть раненый.

О произошедшем рассказала в Facebook Светлана Панюшкина - жительница дома на улице Чаадаева, в котором произошла стрельба. По ее словам, стрелок много лет не платил за коммунальные услуги, в результате ему отключили отопление. Кроме того, мужчина воровал у других электроэнергию. Жильцы собрались для того, чтобы прояснить ситуацию, однако мужчина в ответ на замечания начал стрелять. В результате ранение получил один из жильцов.

В пресс-службе киевской полиции подтвердили факт стрельбы. По данным правоохранителей, в результате инцидента 40-летний мужчина получил огнестрельное ранение ноги. Он госпитализирован.

"Полицейские установили, что между двумя соседями, проживающими в одном подъезде дома возник конфликт. В результате инцидента один человек выстрелил другому дважды в ногу. Пострадавший с огнестрельным ранением доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в столичной полиции.

Также в ведомстве добавили, что мужчину, который совершил выстрелы задержали.

Напомним, вечером 5 ноября в стенах общежития № 2 Днепровского национального университета 17-летняя первокурсница получила пулю в лоб от 19-летнего студента.