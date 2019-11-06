Стрелок был "под кайфом": появились подробности стрельбы в общежитии Днепра

Студент выстрелил в голову первокурснице в Днепре / Открытые источники

Вечером 5 ноября в Днепре произошел дикий случай, в результате которого 17-летнаяя первокурсница получила пулю в лоб от 19-летнего студента, после его тот пытался совершить суицид.

По информации, инцидент произошел в стенах общежития № 2 Днепровского национального университета.

Со слов свидетелей, в "комнате ожидания" возле душа в подвале здания произошла стычка. Там восседали три девушки, которые в ожидании своей очереди что-то эмоционально обсуждали.

Второкурсник Виталий в этот момент проходил мимо комнаты и ему не понравилось, что девушки смеются. Свидетели предположили, что парень, скорее всего, воспринял смешки на свой счет и предупредил девушек, чтобы они не смеялись, иначе убьет их.

"Девочки восприняли это как шутку и сидели дальше, разговаривали о своем и смеялись. А он сразу зашел в мужскую душевую", — рассказал свидетель, передает Обозреватель.

Сокурсники стрелка убеждены, что он прятал в душевой оружие, поскольку вышел оттуда уже вооруженным, а в руках держал некий конверт.

Студент наставил на девушек оружие и со словами "Я тебя предупреждал" выстрелил.

При этом некоторые СМИ сообщили, что парень был под наркотиками.

Читайте также"Себя не подрывал, пытался бросить гранату в копов": появились подробности стрельбы в Харькове"Парень заюзал 1,5 грамма фена и пошел в одежде в душ", — написали в сообщения телеграм-каналу Х***ый Днепр.

Отметим, что за содеянное парню светит до 15 лет тюрьмы. Сейчас он в больнице под конвоем. Также готовятся документы на его отчисление.

В то же время стало известно о состоянии пострадавшей. По словам исполняющей обязанности заведующего отделения, нейрохиругии Виктории Лисевец, девочка попала к ним в состоянии средней тяжести, но сейчас её жизни ничего не угрожает. Ей провели операцию и достали пулю из мягких тканей головы, череп не заде, пишет opentv.media.

Напомним, ранее сообщалось, 19-летний студент после выстрела в девушку пытался покончить с собой - зашел в свою комнату и выстрелил себе в грудь.