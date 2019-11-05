В Харькове расстрелян мужчина, опубликованы фото и видео

В Харькове произошла стрельба, ранен мужчина / hk.npu.gov.ua

Во вторник вечером, 5 ноября, в Харькове на ул. Валентиновской возле спортклуба произошел конфликт, расстрелян мужчина.

В результате стрельбы пострадал 30-летний мужчина, и поврежден автомобиль Mitsubishi, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Харьковщине.

По данным ведомства, мужчина получил ранения живота, предплечья и ноги. Пострадавший госпитализирован, его состояние оценивалось как удовлетворительное.

После стрельбы для выяснения всех обстоятельств происшествия в полицию доставили 14 человек. По факту инцидента начато производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса - покушение на умышленное убийство.

Стрельба в Харькове: видео с места расстрела мужчины

Напомним, в конце октября в Харькове неизвестные обстреляли двух мужчин, один из пострадавших скончался. СМИ писали, что ранения получил бывший член Оплота - Георгий Исаков. Позже появилась информация, что один из возможных злоумышленников подорвал себя.