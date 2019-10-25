Кровавая стрельба в Харькове: СМИ узнали жуткие подробности

Подозреваемый в участии в стрельбе в Харькове подорвал себя, сообщили журналисты / hk.npu.gov.ua

В Харькове подозреваемый в участии в кровавой стрельбе подорвал себя, когда увидел полицейских.

Возможный злоумышленник покончил с собой недалеко от Южного вокзала, сообщает Telegram-канал Трэш Харьков.

По его данным, тело мужчины пришлось разминировать, поскольку на нем было три гранаты.

Источник Цензор.Нет сообщил, что копы преследовали харьковских стрелков, которые пытались скрыться на авто Toyota, и один из злоумышленников взорвал гранату и погиб.

На сайте Главного управления Нацполиции на Харьковщине говорится, что машина, на которой злоумышленники скрылись, найдена подожженной недалеко от места стрельбы.