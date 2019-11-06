Выстрелил в голову: в Днепре студент пытался убить первокурсницу и покончить с собой

Студент выстрелил в голову первокурсницы / dp.npu.gov.ua

В Днепре студент выстрелил в голову первокурснице из пневматического пистолета.

Инцидент произошел 5 ноября около 21:50 в коридоре общежития одного из вузов, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

19-летний студент после выстрела в девушку пытался покончить с собой - зашел в свою комнату и выстрелил себе в грудь.

Несовершеннолетняя девушка получила неогнестрельное непроникающей ранения головы и была доставлена в больницу. Стрелка также госпитализировали, сейчас он под конвоем находится в больнице.

Полицейские обнаружили и изъяли орудие преступления - пистолет под патрон Флобера. Парня задержали, на него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Ранее в киевском ВУЗе разгорелся скандал.