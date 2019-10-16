"Вы что, националист?": в киевском ВУЗе разгорелся скандал

Преподаватель уголовного права отказалась вести пару на украинском языке.
Очередной языковой скандал разгорелся в украинском университете. В этот раз виновницей стала преподаватель уголовного права Елена Олейник, которая работает в Киевском национальном экономическом университете.
Отмечается, что студент ВУЗа Богдан Маланчук попросил преподавателя вести пару на украинском языке, а не на русском.
"На мою просьбу проводить пару на украинском, в шутку отвечает: "Можно, но чуть позже". Класс хихикает, она продолжает говорить на русском. Буквально за минуту начинает со мной снова говорить: А вы что, националист? Или вы русский не понимаете?", - написал молодой человек в Facebook.
После этого Олейник стал придираться к студенту из-за домашнего задания. Кроме того, она заявила, что все выпускники ВУЗа поедут "пахать в Польшу за 1000 долларов сантехниками и уборщиками".
При этом другие студенты поддержали преподавателя.
Напомним, что в Одессе разгорелся скандал с участием преподавателя истории Международного гуманитарного университета, который пропагандировал сепаратизм.