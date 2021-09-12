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12-летний школьник из Одесской области попал в реанимацию после укуса клеща, его парализовало

12 сентября 2021, 12:05

Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое - у него острый менингоэнцефалит и воспаление головного мозга.

скорая
12-летний школьник из Одесской области попал в реанимацию после укуса клеща, его парализовало / УНИАН

В Одесской области клещ укусил ученика седьмого класса, в результате чего пострадавший попал в реанимацию. Мальчик сейчас в тяжелом состоянии.

Как сообщила в Facebook местная жительница Анна Гуменная, клещ укусил ученика седьмого класса Александровской общеобразовательной школы. После инцидента состояние 12-летнего парнишки ухудшилось, и ему понадобилась помощь медиков.

В настоящее время врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое. Согласно опубликованной медицинской справке, у мальчика острый менингоэнцефалит, воспаление головного мозга.

По словам женщины, мальчика парализовало. Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков, которые говорят, что лечение будет длительным.

"Сейчас снимают отек мозга. Мальчика парализовало. Врачи настраивают, что лечение тяжелое и длительное будет. В семье тяжелое материальное положение. В позапрошлом году умерла мама после тяжелой болезни", — рассказала в соцсети женщина.

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Отметим, чтобы избежать укуса клеща нужно носить рубашки с длинными рукавами, брюки заправлять в носки, длинные волосы прятать под шляпу.

Также ежедневно нужно проводить тщательный осмотр складок кожи, области за ушами, пупок, пах, подмышечные впадины, волосистую часть головы.

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Кроме того, необходимо обезопасить от клещей домашних животных путём обработки репеллентами, ношением специальных ошейников и т.д.

Напомним, ранее врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что клещи опасны для человека в первую очередь из-за того, что могут разносить опасную болезнь – клещевой энцефалит. По его словам, от клещевого энцефалита можно сделать прививку.

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клещ новости Одессы
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