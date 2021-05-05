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Сезон клещей стартовал: врач рассказала, как уберечься и что делать после укуса

5 мая 2021, 09:02
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Активность клещей – период с поздней весны до ранней осени. В Украине уже начали фиксировать много обращений по поводу укусов.

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Фото голодного и насосавшегося крови клеща / Фото facebook.com/ogolubovska

В Украине стартовал сезон клещей. В стране начали фиксировать много обращений по поводу укусов. Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская рассказала, как избежать укуса и что делать, если клещ укусил.

Прежде всего врач отметила в Facebook, что укусить могут личинки клещей (для насыщения требуется около 5 суток), нимфы (до 8 суток) и клещ (до 12 суток). В процессе насыщения масса личинок увеличивается до 20 раз, масса нимф - до 100 раз, а масса самок - до 120 раз. Активность клещей – период с поздней весны до ранней осени.

Как обезопасить себя от укуса клеща

Важно помнить, что на ухоженных участках со скошенной травой вряд ли будут присутствовать клещи, там нет необходимых им животных и мало влаги. В то же время области, богатые зелёными насаждениями, как декоративными, так и природными, более симпатичны для клещей, самая высокая их концентрация наблюдается в лесах.

При пребывании в зонах возможного обитания клещей необходимо наносить на кожу и одежду репелленты, содержащие ДЭТА (диэтилтолуамид), на одежду можно наносить акарацид перметрин. Чем выше концентрация ДЭТА, тем более продолжительная формируется защита от клещей, однако надо помнить, что детям применять продукты, содержащие более 10% ДЭТА, противопоказано из-за повышенной абсорбции и сообщений о нейротоксичности. Также даже допустимые его концентрации нельзя использовать детям для обработки рук вследствие возможного попадания на слизистые.

Чтобы избежать укуса клеща врач посоветовала носить рубашки с длинными рукавами, брюки заправлять в носки, длинные волосы прятать под шляпу.

"Более светлая одежда улучшает шансы быстрого обнаружения клеща до его присасывания, правда, есть мнение, что светлая одежда более привлекает клещей, поэтому при выборе цвета одежды не заморачиваемся", - написала Голубовская.

Она посоветовала также ежедневно проводить тщательный осмотр складок кожи, области за ушами, пупок, пах, подмышечные впадины, волосистую часть головы.

Кроме того, необходимо обезопасить от клещей домашних животных путём обработки репеллентами, ношением специальных ошейников и т.д.

Что делать, если клещ уже присосался

Врач предупредила, что заражение гораздо менее вероятно, но не невозможно, если клещи прикреплены менее, чем 24 часа. Эта вероятность резко возрастает, если прошло 48-72 часа и более после прикрепления клеща. Степень насыщения клеща может ориентировочно определяться его размерами.

Клеща необходимо удалить, в идеале имея при себе специальные приспособления. Голубовская добавила, что гораздо более важно быстро удалить клеща, чем отложить его удаление, разыскивая щипцы или перчатки, или возвращаясь домой.

Распространённой ошибкой является попытка "задушить" клеща подсолнечным маслом, вазелином, лаком или бензином – все это только продлевает время воздействия и, следовательно, вероятность инфицирования возрастает.

Нельзя сжимать клеща, раздавливать и прокалывать его, потому как боррелии (и другие возбудители) могут находиться во всех биологических жидкостях переносчика.

Удалять клеща нужно пинцетом или специальным приспособлением, лучше в перчатках, захватив его как можно ближе к коже и ровными вертикально направленными движениями медленно вытаскивать из кожи. Если ничего такого под руками нет, можно использовать простую нить. При этом перекручивание, выкручивание увеличивает шансы отрыва частей клеща.

Если при удалении клеща в коже остались части его ротовой полости – не нужно паниковать, они неинфекционны. Врач посоветовала попробовать ещё раз, если не получилось – нужно обратиться к врачу или спокойно дать месту укуса заживать.

После удаления клеща место укуса ледует обработать антисептиком или промыть водой с мылом. Человек, удаливший клеща, также должен вымыть руки.

"Исследовать клеща на наличие боррелий не рекомендуется по ряду причин, поэтому не тратьте на это время и силы", - отметила Голубовская.

В лечебных учреждениях при удалении клеща или его частей не нужно обрабатывать место лидокаином, так как это может вызвать его раздражение с выбросом содержимого из желудка, где может находиться большое количество возбудителя.

Справка. Болезнь Лайма - инфекция, передаваемая клещами вида spirochete Borrelia. Ранние признаки болезни включают сыпь в виде мигрирующей эритемы, которая может сопровождаться спустя несколько недель-месяцев неврологическими, кардио- или ревматологическими отклонениями.

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Как сообщал Главред, врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что клещи опасны для человека в первую очередь из-за того, что могут разносить опасную болезнь – клещевой энцефалит. По его словам, от клещевого энцефалита можно сделать прививку.

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