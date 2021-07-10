Адская жара: в Киев не пускают грузовики

Когда машины смогут въехать в город - неизвестно.
В субботу, 10 июля, в Киеве ограничено движение грузовиков. Из-за сильной жары с 12:00 до 20:00 (ориентировочно) фуры не смогут попасть в столицу.
Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева, речь идет о крупногабаритных грузовиках, весом свыше 24 тонны и нагрузкой на одну ось более семи тонн.
Отмечается, что ограничения введены на всех въездах в город. В точности о том, когда машины будут впускать, пока неизвестно, ориентировочно, это будет после спада жары, часов в 20:00.
На данный момент в Киеве зафисирована рекордная температура - свыше +33 градусов. Ночью ожидается до +20.
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- До конца месяца температура будет держаться на уровне +30 +32 выше нуля.
- Дожди с количеством осадком от 1 до 6 мм там прогнозируются 17, 19 и 30 июля.
- А на эти выходные и через две недели после них - дожди с бурями и осадками на уровне 8−12 мм.
- В Киевском регионе на выходных тоже возможны дождь с бурей, которые немного собьют температуру.
Погода летом-2021
В середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце - июле. Прогнозируются так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью.