Адская жара: в Киев не пускают грузовики

Въезд фурам запрещен до вечера / УНИАН

В субботу, 10 июля, в Киеве ограничено движение грузовиков. Из-за сильной жары с 12:00 до 20:00 (ориентировочно) фуры не смогут попасть в столицу.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева, речь идет о крупногабаритных грузовиках, весом свыше 24 тонны и нагрузкой на одну ось более семи тонн.

Отмечается, что ограничения введены на всех въездах в город. В точности о том, когда машины будут впускать, пока неизвестно, ориентировочно, это будет после спада жары, часов в 20:00.

На данный момент в Киеве зафисирована рекордная температура - свыше +33 градусов. Ночью ожидается до +20.

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До конца месяца температура будет держаться на уровне +30 +32 выше нуля.

Дожди с количеством осадком от 1 до 6 мм там прогнозируются 17, 19 и 30 июля.

А на эти выходные и через две недели после них - дожди с бурями и осадками на уровне 8−12 мм.

В Киевском регионе на выходных тоже возможны дождь с бурей, которые немного собьют температуру.

Погода летом-2021

В середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце - июле. Прогнозируются так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью.