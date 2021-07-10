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От изнуряющей жары до мощных бурь: синоптик дал неожиданный прогноз до конца лета

10 июля 2021, 13:53
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В Киевском регионе на выходных возможны сильные дожди.

жара, лето
Украинцам обещают жаркую погоду / Reuters

На следующей неделе на Херсонщине температура воздуха поднимется до +34 +36 градусов, однако чуть спадет к 20 июля, рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Как сообщил он Фактам, до конца месяца температура будет держаться на уровне +30 +32 выше нуля.

"Дожди с количеством осадком от 1 до 6 мм там прогнозируются 17, 19 и 30 июля. А на эти выходные и через две недели после них — дожди с бурями и осадками на уровне 8−12 мм", - отметил синоптик.

По его прогнозу в Киевском регионе на выходных тоже возможны дождь с бурей, которые немного собьют температуру.

"За неделю она опять поднимется до 32, но там ее снова немного собьют дожди 16 и 18 июля. А через две недели, несмотря на дождь с бурей 24−25 июля, и до конца месяца столбик термометра опять будет подниматься днем до 32 градусов", - прогнозирует Горбань.

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Он уточнил, что на юге Украины (на Херсонщине) первая половина августа будет жаркой с температурами +31 +34 градуса, а к середине месяца — до +35 градусов днем. Но во второй половине довольно резко пойдет на спад до +24 +26 градусов.

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/ fakty.ua
/ fakty.ua

Горбань добавил, что на Киевщине август начнется небольшим дождем и ростом температуры в первых числах до +33 +35 градусов, однако жара будет потихоньку спадать — до +29 +31 градусов к 12 августа, а в 20-х числах будет держаться на уровне +22 +24 градуса.

/ fakty.ua
/ fakty.ua

Прогноз погоды до конца лета 2021

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.

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