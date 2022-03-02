Агрессоры ударили ракетами по телевышке в Лисичанске / скриншот из видео

Российские оккупанты нанесли ракетно-бомбовый удар по телевизионной вышке в городе Лисичанск (Луганская область). Инцидент произошел в среду,2 марта, уже на седьмой день войны, которую Россия начала против Украины. Соответствующую информацию озвучил советник главы министра внутренних дел Антон Геращенко на своем Telegram-канале.

Позднее руководитель Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что оккупанты нанесли удар не только по телевышке в Лисичанске, но и по близлежащему строительному магазину "Городок".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупационные войска нанесли удар по телевышке в Киеве, они ударили по ретранслятору в Сырце, Шевченковском районе столицы, возле метро Дорогожичи.

Как позднее сообщили сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате нападения агрессоров на Киевскую телебашню погибли пять человек, а еще пятеро пострадали.