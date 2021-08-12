Американский джип для ВСУ: в Одессе стартует сборка новых пикапов для армии

KIA Military KM-450 / dumskaya.net

Вооруженные силы Украины получат новую командно-штабную машину, созданную на базе автомобиля повышенной проходимости KIA KM450.

Авто является корейской лицензионной версией американского пикапа Kaiser Jeep M715. Государственные испытания новой командно-штабной машины К1450−06 пройдут в ВСУ до конца 2021 года, производство планируется на одесском заводе Телекард-Прибор, сообщает Думская.

Замена УАЗу: что известно о пикапе Kaiser Jeep

Kaiser Jeep M715 был принят на вооружение армии США в 1965 году и эксплуатируется по сей день. Также эти машины выпускают по лицензии для армий Индии, Южной Кореи и Израиля.

Южнокорейскую версию выпускает компания KIA, их используют в качестве грузовиков, тягачей для легких пушек и минометов, санитарных и штабных машин. В Украине на базе этой машины корпорация Богдан и НПО Практика разработали бронеавтомобиль Барс-6.

/ dumskaya.net

Как заявил командующий войсками связи и кибербезопасности генерал-майор Евгений Степаненко, новые машины должны заменить Р-125 на базе УАЗ-3151, которые сейчас стоят на вооружении.

Реклама

/ dumskaya.net

Справка: Телекард-Прибор является одним из ключевых разработчиков радиоэлектронного и коммуникационного оборудования для нужд украинских вооруженных сил. В прошлом компания уже передала на вооружение ВСУ командно-штабную машину К-1450 на базе бронетранспортера БТР-70.

Читайте такжеЗеленский собрался увеличить численность ВСУ: названа цифра

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что строительство первого корпуса украинского корвета, которое начато в Турции, завершится к концу 2023 года.

"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава Военно-Морских Сил Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года", - сказал президент.