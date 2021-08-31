Арбуз, который заменил свадебный торт: под Полтавой похвастались ягодой-великаном

Мария Троцко гордится своим арбузом / kolo.news

В Полтавской области фермеры вырастили арбуз гигантских размеров. Его вес составляет 32 килограмма.

Как сообщает портал Кolo.news Новости Полтавы, ягода специального сорта, но энтузиасты, которые ее вырастили, не разглашают название.

Арбуза-великана вырастила Мария Троцко. Женщина уже 8 лет занимается фермерством, причем, именно бахчевыми культурами. Отмечает, что вырос арбуз за 85 дней.

"В семье существует традиция - в день рождения моего брата, 17 августа, мы резали самый большой арбуз. Этот арбуз на 32 кило я подарила на свадьбу брата - разрезали на уровне свадебного торта", - поделилась Троцко.

Также по словам фермерши, именно с этим "экспонатом" она собирается принять участие в конкурсе агрономов.

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Напомним, эксперты советуют при покупке арбуза обратить внимание на его внешний вид. В частности, наличие белого или желтого пятна указывает на то, что ягода самостоятельно вызревала на солнце.

Если таких пятен два или больше, то это значит, что арбуз специально перемещали и могли добавлять больше удобрений, которые ускоряют рост плода. Такой арбуз без специальной проверки на содержание нитратов лучше не покупать.