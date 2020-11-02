Арестович прокомментировал слова вице-премьера об "опухоли" Донбасса

Алексей Арестович / "Фокус"

Военный эксперт и спикер украинской делегации в ТКГ на переговорах в Минске Алексей Арестович прокомментировал резонансное заявление вице-премьера Алексея Резникова, который публично назвал Донбасс "опухолью" и "ментально больной территорией".

Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на комментарий Арестовича. Тот отметил, что высказывание Резникова нельзя расценивать как официальную позицию украинской делегации в ТКГ. Вице-премьер, дескать, высказывался в интервью как частное лицо.

"Он сказал это как частное лицо. Он же не сказал, мол, "Моя официальная позиция как члена делегации ТКГ заключается в том, что". А если внимательно посмотреть интервью, то вы увидите, что он не называл Донбасс раковой опухолью. Он выражался метафорически. Он сказал, что Донбасс можно представить как раковую опухоль, с которой организму нужно решить, что делать: отрезать либо заниматься терапией. И после этого Резников сказал, что он ‒ за терапию. Если бы он сказал, что эту территорию нужно "отрезать" и выбросить ‒ это было бы плохо. Но тут ключевое слово ‒ "терапия". И вообще, есть официальные заявления, а есть метафорические сравнения в неформальной беседе в ресторане", ‒ заявил Арестович.

Более того, спикер ТКГ не считает заявление Резникова оскорбительным для жителей Донбасса и потому, вице-премьеру, по мнению Арестовича, не нужно приносить извинения.

"Это просто фигура речи. Я не вижу в словах Резникова оскорбления жителей Донбасса. Уж как Резников бьется за Донбасс, дай Бог всем и каждому. Я же вижу, как он работает. Не вижу, за что ему извиняться. Реакция общественности нас давно не пугает: мало кто умеет правильно реагировать - потому что не умеют правильно слушать. У нас же главное эмоции, а не рациональность", ‒ подытожил он.

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