Армия алкашей: на Запорожье запретили продажу алкоголь оккупантам, те спиваются и убегают

Российские солдаты часто нарушают дисциплину из-за постоянных пьянок.
В Запорожской области российские оккупанты литрами заливают в себя алкоголь. Их командование уже не знает как бороться с российским алкоголизмом и решило запретить продажу "горючего" военным. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Пьянство личного состава "второй армии мира" привело к многочисленным нарушениям дисциплины и серьезным правонарушениям. Солдаты все чаще убегают со службы, попадают в аварии, нарушают правила пользования оружием и приходят на огневые позиции уже пьяные.
"В качестве меры пресечения на территориях Михайловской и Раздольской общин введен запрет на продажу алкогольных напитков (в том числе пива) военнослужащим РФ", - говорится в сообщении.
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Напомним, ранее в украинской разведке сообщили, что российские оккупанты растаскивают подбитую на фронте технику на детали и меняют это все на алкоголь.
"Вторая армия мира" снимает с техники запчасти, аккумуляторные батареи и блоки управления вооружением.
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