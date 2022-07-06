Армия алкашей: на Запорожье запретили продажу алкоголь оккупантам, те спиваются и убегают

Оккупантам на Запорожье запретили продавать алкоголь, потому что они спиваются / ua.depositphotos.com

В Запорожской области российские оккупанты литрами заливают в себя алкоголь. Их командование уже не знает как бороться с российским алкоголизмом и решило запретить продажу "горючего" военным. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Пьянство личного состава "второй армии мира" привело к многочисленным нарушениям дисциплины и серьезным правонарушениям. Солдаты все чаще убегают со службы, попадают в аварии, нарушают правила пользования оружием и приходят на огневые позиции уже пьяные.

"В качестве меры пресечения на территориях Михайловской и Раздольской общин введен запрет на продажу алкогольных напитков (в том числе пива) военнослужащим РФ", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в украинской разведке сообщили, что российские оккупанты растаскивают подбитую на фронте технику на детали и меняют это все на алкоголь.

"Вторая армия мира" снимает с техники запчасти, аккумуляторные батареи и блоки управления вооружением.

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