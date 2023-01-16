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Атака на аэродром Бельбек: в Севастополе паника из-за мощных взрывов

16 января 2023, 11:24
В местных Telegram-каналах опубликовали кадры якобы работы систем противовоздушной обороны.
Севастополь
В Севастополе гремят взрывы / t.me/s/chp_sevastopol

В захваченном РФ Севастополе в Крыму утром в понедельник, 16 января, прогремели взрывы. Сообщается о работе средств ПВО.

Система ПВО якобы сработала из-за "атаки беспилотника", заявил назначенный оккупантами гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.

"Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку", - написал он.

Напоминается, что над морем якобы уже сбито три беспилотника.

Вместе с тем в местных Telegram-каналах опубликовали кадры якобы работы систем противовоздушной обороны.

Добавим, что по сообщениям местных Telegram-каналов, атаки БПЛА в Севастополе фиксировались также ночью.

Взрывы в Севастополе

Напомним, ранее в Севастопольской бухте произошел пожар на военных кораблях РФ. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат "Адмирал Макаров", рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что "Адмирал Макаров" является носителем крылатых ракет "Калибр". Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.

В свою очередь в СтратКоме заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

"Опять понапивались и в воздух по своим дронам валят", - говорится в сообщении.

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